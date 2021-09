На улиците имало голем број на полицајци, а на моменти доаѓало до жестоки судири меѓу демонстрантите и полицијата, опремена за разбивање на демонстрации.

Полицајците испукале шок бомби и користеле солзавец против демонстрантите, а на социјалните мрежи се споделуваат снимки, со коментар дека полицијата е многу поагресивна денеска отколку во текот на претходните собири.

FRANCE: Paris – something tells me the protest against the Vax Pass is not going to be a quiet one today#NonAuPassDeLaHonte #Manifs11septembre

