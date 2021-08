Илјадници луѓе се туркаат кон високите жичени огради, кои се единствениот начин за влез во британскиот авио-комплекс, центарот на излезот од Авганистан.

Ова место, за многумина, е порта кон слободата и крај на сонот за бегство од талибанците.

Импровизираната барикада што ја одделува британската армија од талибанците се чувствува како воена зона. Но, ова не ги спречува семејствата со деца да ги ризикуваат своите животи, и покрај пукањето во комплексот.

People are so desperate to escape the #Taliban that they’re passing babies and kids forward to the gate at #Kabul airport. #kabulairport #AfghanEvac pic.twitter.com/6NSlIffrD1

— Matt Zeller (@mattczeller) August 18, 2021