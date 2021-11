Земјотрес со јачина од 5 степени според Рихтеровата скала ja погоди денеска северозападна Турција, соопшти турската дирекција за управување со катастрофи и вонредни состојби

Земјотресот бил почувствуван и во Истанбул. Потресот е регистриран во 14:40 часот по локално време на длабочина од 18 километри.

Земјотресот предизвика голема паника кај населението, но засега нема информации за повредени или штети.

It was reported that an #earthquake with a magnitude of 5.3 occurred in #Duzce, #Turkey. The shaking caused fear and panic in nearby cities, including #Istanbul.#quake #deprem #düzce #kandillirasathanesi #anews pic.twitter.com/RR4POXrC4i

— ANews (@anews) November 17, 2021