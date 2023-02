Сопственик на турски дуќан донира се што има во својата продавница за помош од земјотресот.

Тој им рекол на луѓето што помагаат за донациите: Земете сè, доволно заработив од оваа продавница. Таквата великодушност доаѓа од вистинската вера – пишува Камран на Твитер.

A Turkish shop owner donates everything in his shop for the earthquake relief. Says take everything, I have earned enough from this shop. Such magnanimity comes from true faith in Allah and humanity.#TurkeyQuake #Turkey #TurkeyEarthquake #TurkeySyriaEarthquake #TURKEYNEEDSHELP pic.twitter.com/FImNoLECNu

— MOHD ABDUL KAMRAN (@mdabdulkamran) February 8, 2023