Украинскиот претседател Володимир Зеленски на социјалните мрежи објави видео од породилиштето, кое, според Украинците, денеска го бомбардирале Русите.

„Мариупол. Директен удар од руските сили во породилното одделение. Децата се под урнатини. Злосторства! Уште колку светот ќе биде соученик и ќе го игнорира овој терор? Затворете го небото сега! Престанете да убивате! Имате моќ, но се чини дека го губите човечкото во вас“, рече Зеленски.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k

