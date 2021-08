Застрашувачки топлотен бран се шири од Северна Африка кон јужна Европа, напиша синоќа на „Твитер“ шкотскиот метеоролог Скот Данкан.

Данкан потенцираше дека вчера во главниот град на Тунис била измерена рекордна температура на вртоглави 49 степени Целзиусови. Просечните температури во Тунис во август се околу 30 Целзиусови степени, а вчера беше соборен рекордот од јули 1943 година кога беа измерени 47,4 степени.

Данкан предупредува и дека следи силен топлотен удар во Шпанија.

Ferocious heat spreading out of North Africa into Southern Europe right now.

This is the highest temperature ever recorded in the capital of Tunisia. Average high temperature in August is usually around mid 30s Celsius.

This is just the beginning of an atrocious heatwave. pic.twitter.com/tn5xEsk2SX

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) August 10, 2021