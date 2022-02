Тешки битки меѓу украинските и руските сили се водат околу огранокот Чернихив во северна Украина, потврди украинскиот претседател Владимир Зеленски.Чернихив се наоѓа на околу 105 километри северно од главниот град Киев.

Си-Ен-Ен јави дека е запалено регионалното седиште на Службата за безбедност на Украина, а сведокот кога контактирал со тој медиум рекол дека пожарот сѐ уште не е локализиран.

Руското Министерство за одбрана призна дека во областа се водат борби, велејќи дека руските сили ја „завршиле блокадата на градот Чернихив“.

Запалено регионалното седиште на Службата за безбедност на Украина.

