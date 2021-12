Во тек е заложничка драма во париз откако Тунижанец криднапиаше и држи две жени како заложници во трговски центар, пренесуваат француските медиуми, додавајќи дека станува збор за 50-годишен маж, кој во минатото посетувал психијатриска клиника поради здравствени проблеми.

На местото на настанот пристигнале и полициски екипи кои се обидуваат да ги ослободат приведените жени. Целиот округ околу критичното место е затворен за пристап, а градските власти ги повикале парижаните да не доаѓаат во овој дел од градот, пренесуваат локалните медиуми.

#France The man armed with a knife holding hostage two women in a shop in Paris asked for speaking to the Justice Minister, Eric Dupond @MossadNews @JohnRossomando @rnovoa @Neyrolles75 @Trecy_54 pic.twitter.com/AGmtFBSoNL

— Rosanna (@RosannaMrtnz) December 20, 2021