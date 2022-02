Портпаролката на руското Министерство за надворешни работи Марија Захарова денеска предупреди дека пристапувањето или на Финска или на Шведска во НАТО ќе предизвика сериозен одговор од Москва.

Зборувајќи на брифингот со новинарите во Москва, Захарова се закани ако која било од нордиските земји се обиде да се приклучи на безбедносната алијанса, тоа „ќе има сериозни воени и политички последици што ќе бараат од нашата земја да преземе реципрочни чекори“, објавија руските новински агенции.

💬#Zakharova: We regard the Finnish government’s commitment to a military non-alignment policy as an important factor in ensuring security and stability in northern Europe.

☝️Finland’s accession to @NATO would have serious military and political repercussions. pic.twitter.com/eCY5oG23rL

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 25, 2022