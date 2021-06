Десет лица, од кои девет деца, загинаа во верижен судир на 18 автомобили за време на бура во Алабама, пренесува „ВВС“.

Починатите деца биле на возраст од девет месеци до 17 години. Несреќата беше предизвикана од тропската бура „Клодета“, која предизвика големи поплави и торнада во Алабама и уништи десетици домови.

Y’all pray for the folks in Willowbrook Trailer Park off Hunter Creek Road in Northport. Most of these folks didn’t have much before last night’s flooding, and this is absolute carnage. #alwx @TuscaloosaCoEMA @spann @RichardWVUA23 pic.twitter.com/ARPm2XfVih

— Ryan Phillips (@JournoRyan) June 20, 2021