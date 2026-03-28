„За секој случај, ако дојдат непријатели“: Лукашенко му подари на Ким Џонг-ун белоруска автоматска пушка

За време на посетата на Пјонгјанг, претседателот на Белорусија, Александар Лукашенко, лично му подари на севернокорејскиот лидер Ким џонг-ун, белоруска автоматска пушка ВСК.

При предавањето на пушката, Лукашенко истакна:

На војникот секогаш ќе му треба автоматска пушка… За секој случај, ако се појават непријатели.

При предавањето на автоматската пушка, претседателот на Белорусија додаде дека во негвата земја е вообичаено за оружјето да се дадат пари, при што стави паричка во футролата.

За време на посетата беше потпишан договор за пријателство и соработка меѓу Белорусија и Cеверна Кореја.

Inaku, VSK-100 e автоматска пушка целосно произведена во Белорусија. Има должина од 915 мм, тежина од 4,3 кг без рамка и користи калибар – 7,62×39 мм.