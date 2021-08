Истиот ден кога САД го завршија повлекувањето од Авганистан, талибанците на својата официјална страница на „Твитер“ на англиски јазик објавиле две снимки од, како што тврдат, лет со нивниот нов „блек хок“ хеликоптер, еден од огромниот воен арсенал кој таму го оставија Американците.

На снимката, наводно, хеликоптерот лета над Кандахар, каде што се наоѓа една од воздушните бази окупирани од Талибанците.

Особено е алармантно што ова видео прикажува и човек како виси на хеликоптерот, врзан со јаже.

Од снимката, поради слабиот квалитет, не е јасно дали можеби станува збор за талибански борец што доброволно виси од хеликоптер или е обесена талибанска жртва. Но, последното објаснување изгледа поверојатно, а истото го прават и многумина коментатори на социјалните медиуми, вклучувајќи го и американскиот сенатор Тед Круз.

This horrifying image encapsulates Joe Biden’s Afghanistan catastrophe: The Taliban hanging a man from an American Blackhawk helicopter.

It’s an absolute shitfest to see the Taliban now actually flying US BlackHawk helicopters, hanging people by the throat from them!!

The American President will never be forgiven for this!! pic.twitter.com/mRzi54C5ew

— 𝐓𝐫𝐞𝐯𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐮𝐥𝐭 𝐌𝐂 🇬🇧 (@Resilient_Vet) August 30, 2021