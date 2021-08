Околу 12.000 странци и Авганистанци кои работат за амбасади и за меѓународни хуманитарни организации се евакуирани од Авганистан откако талибанците влегле во главниот град Кабул, вели претставник на НАТО.

Процесот на евакуација е спор бидејќи е ризичен, не сакаме ниту една форма на судир со талибанците и со цивилите кај аеродромот – изјавил за Ројтерс претставник на НАТО кој сакал да остане анонимен.

Source sends me another disturbing video of violence and chaos outside the Kabul airport

The video was today, approx 1200-1300 Kabul time, and immediately outside airport at the north gate, per source of video. pic.twitter.com/Nres2uEcyq

— Alex Thompson (@AlexThomp) August 21, 2021