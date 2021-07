Силен земјотрес, со јачина од 8,2 степени по Рихтеровата скала денеска го погоди брегот на американската држава Алјаска. По земјотресот активирана е тревога за можно цунами.

Силниот земјотрес е евидентиран на околу 91 километар источно-југоисточно од Перивил, Алјаска, и се случи околу 22:15 часот, среда навечер, по локално време, односно утрово по централноевропско време, соопшти Американскиот геолошки завод.

Регистриран на длабочина од 46,7 км, земјотресот се смета за плиток. Плитки земјотреси се со длабочина помеѓу 0 и 70 километри. Следуваа најмалку два силни вторичини потреси, со магнитуда од 6,2 и 5,6 степени според Рихтеровата скала, соопшти геолошкиот завод

