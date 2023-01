Во метро станицата Шуман во Брисел, во близина на седиштето на европските институции, вечерва е избоден млад човек, додека неколку лица се здобиле со расекотини со нож, јавува „Брисел тајмс“.

Полицијата го уапсила напаѓачот, а очевидци велат дека тој најпрвин со нож нападнал неколку луѓе во метрото, а потоа почнал да напаѓа околу станицата, при што ранил еден млад човек, а неколку луѓе биле полесно повредени.

На местото на настанот пристигнале полициски единици и возила на брза помош.

Персоналот кој работи за Европската комисија е предупреден да ја избегнува областа околу метро станицата Шуман, која во моментов е затворена.

„Немаме информации кога ќе продолжи редовниот сообраќај“, соопштија од бриселската градска сообраќајна служба.

Knife attack on the Brussels metro.

1 stabed, a lot of panick, slow police respons.#brussels #schuman #metro #knife #attack pic.twitter.com/7bbUE71asX

— Zoran Popovici (@zoran_popovici) January 30, 2023