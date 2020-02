Турција и Русија се на раб на војна во Сирија. Објавени се неколку видеа на кои може да се види како изгледа војна во живо. Рускиот авион СУ-24 избегна две противавионски ракети. Русите и пружаат поддршка на сириската војска во јужен Идиб.

Сиријските активисти твдат дека проектилите пренесувале систем на воздушна одбрана (MANPAD) лансиран од турска набљудувачница во градот Каминас. .

#Syria video from yesterday showing what appears to be Turkish soldiers firing MANPADS against Russian Su-24 near Nayrab south #Idlib but it didn’t hit the target pic.twitter.com/8IGb46J6h2

— Suhail AlGhazi (@putintintin1) February 21, 2020