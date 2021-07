НАТО ја заврши својата воена мисија во Авганијстан по речиси две децении, дознава агенцијата ДПА, од неколку дипломатски и воени извори.

Странските трупи кои се уште се во земјата, американски и турски, по заминувањето на повеќето војници на НАТО се исклучиво под контрола на нивните национални команди, велат изворите.

Ова значи дека најкрвавата воена мисија во историјата на Алијансата е при крај.

Одлуката официјално да не се објави крајот на воената мисија е поврзана со фактот дека оперативниот план е се уште во сила, објаснува ДПА.

Соединетите држави влегоа во Авганистан по терористичките напади на 11 септември 2001 година, а сојузниците набрзо го следеа примерот. Вашингтон тогаш беше првиот што покрена клаузула за меѓусебна одбрана на НАТО.

