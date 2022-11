Голем број вработени во Твитер кои беа отпуштени откако Илон Маск ја презеде сопственоста на компанијата на социјалната мрежа се пожалија дека не ги добиле навреме платите. Станува збор за платите за ноември, кои според програмата за плати веќе требало да бидат легнати на сметките на вработените, објави новинарот Крис Стокел-Вокер, а пренесува Њузвик.

Ова на Твитер го потврдија некои отпуштени вработени.

No one at Twitter right now pic.twitter.com/IgJP1i5O7X

— Chris Younie (@ChrisYounie) November 28, 2022