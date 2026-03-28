Во пресрет на почетокот на Страсната седмица, исламистите во Сирија ги напаѓаат христијаните

Во пресрет на почетокот на Страсната седмица, исламистичките екстремисти во Сирија повторно ги напаѓаат христијаните.

Сириски племенски сили и симпатизери на терористите (главно од градот Калаат ал-Мудик) почнаа кампања на грабежи врз имотот во сопственост на христијани во месноста Сукајлабија, во губернијата Хама, како и врз цивилите од христијанска вера.

Сириските безбедносни сили, повторно дејствуваат двосмислено – од една страна пукаат во воздух за да ги растераат напаѓачите, а од друга страна ги наведуваат и заштитуваат додека тие напаѓаат и уништуваат имот.

Ова е дел од систематското насилство што Сириската преодна влада или го одобрува или го толерира, против сириските малцинства со цел да сее терор меѓу нив.

По ваквите напади, во Дамаск, христијанската заедница се собра пред Православната патријаршија во градот за да го осуди нападот врз христијаните во Хама.