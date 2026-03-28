29.03.2026
Република Најнови вести
Недела, 29 март 2026
Неделник

Во пресрет на почетокот на Страсната седмица, исламистите во Сирија ги напаѓаат христијаните

Свет

28.03.2026

Во пресрет на почетокот на Страсната седмица, исламистичките екстремисти во Сирија повторно ги напаѓаат христијаните.

Сириски племенски сили и симпатизери на терористите (главно од градот Калаат ал-Мудик) почнаа кампања на грабежи врз имотот во сопственост на христијани во месноста Сукајлабија, во губернијата Хама, како и врз цивилите од христијанска вера.

Сириските безбедносни сили, повторно дејствуваат двосмислено – од една страна пукаат во воздух за да ги растераат напаѓачите, а од друга страна ги наведуваат и заштитуваат додека тие напаѓаат и уништуваат имот.

Ова е дел од систематското насилство што Сириската преодна влада или го одобрува или го толерира, против сириските малцинства со цел да сее терор меѓу нив.

По ваквите напади, во Дамаск, христијанската заедница се собра пред Православната патријаршија во градот за да го осуди нападот врз христијаните во Хама.

Поврзани вести

Свет  | 18.01.2026
САД убија лидер поврзан со Ал Каеда во Сирија
Свет  | 17.01.2026
Сириската армија ја презеде контролата врз градот Деир Хафер
Свет  | 20.12.2025
Американската армија изврши масовен напад врз ИД во Сирија
