13.03.2026
Петок, 13 март 2026
Во Ирак се урна американски воен авион за полнење гориво, САД спроведуваат спасувачка операција

Американски воен авион за полнење гориво се урнаl во западен Ирак, во инцидент за кој Централната команда на САД соопшти дека учествувал и друг авион, но не бил резултат на непријателски или пријателски оган.

САД распоредија голем број авиони на Блискиот Исток за да учествуваат во операции против Иран.

Во соопштението, Централната команда на САД соопшти дека спроведува спасувачка операција откако се урна американскиот авион за полнење гориво KC-135. Другиот авион слетал безбедно.

Инцидентот се случил во пријателски воздушен простор за време на операцијата „Епски бес“, се наведува во соопштението, користејќи го военото кодно име за американската операција против Иран.

Американски функционер, зборувајќи под услов да остане анонимен, рече дека и вториот авион вклучен во инцидентот бил исто така KC-135 и дека во оној што се урна имало шест припадници на војската.

Исламскиот отпор во Ирак, група вооружени фракции поддржани од Иран, ја презеде одговорноста за соборувањето на американскиот воен авион за полнење гориво. Групата во соопштението наведе дека го соборила авионот KC-135 „во одбрана на суверенитетот и воздушниот простор“.

