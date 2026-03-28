28.03.2026
Сабота, 28 март 2026
Шиитското мнозинство во земјата не го поддржува сојузништвото на земјата со САД

Во Бахреин растат протестите и тензиите по убиството на шиитски демонстрант, обвинет за симпатии кон Иран

Свет

28.03.2026

Во Бахреин растат протестите и тензиите меѓу шиитското население и власта. Ова следи по смртта на Сејед Мохамед ал-Мусави, кој почина од повреди здобиени како резултат на тортура во владини затвори.

Ал-Мусави беше обвинет за соработка со Иран преку давање информации за позиции од интерес за национална безбедност.

По неговата смрт, голем број Бахреинци се собраа пред семејниот дом на починатиот Ал-Мусави и одржаа погребна поворка за неговото тело, извикувајќи слогани барајќи правда.

Од почетокот на војната против Иран, неколкумина граѓани во Бахреин се затворени поради немири и наводна соработка со Техеран. Бахреин е земја со мнозинско шиитско население, коешто нема општо сочувство кон шефот на државата, Хамад бин Иса Ал Калифа, и е посочувствително кон иранската кауза поради религиозната афинитет.

Бахреин е земјата од Персискиот Залив на која и се заканува востание против сегашниот политички режим, веројатност која се зголемува како што се одолговлекува регионалната војна.

