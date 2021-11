Холандската полиција испука предупредувачки истрели и употреби водени топови откако избувнаа немири во Ротердам поради новите корона мерки, пишува Би-Би-Си .

Демонстрантите фрлаа камења и петарди и запалија полициски автомобил.

Стотици демонстранти се собраа за да го покажат својот гнев поради планот на владата дека контроверзните пропусници за ковид може да ги поседуваат само вакцинирани и граѓани кои преживеале ковид-19, додека негативен тест повеќе нема да се признава. За многумина, заклучувањето, во кое Холандија влезе пред една недела, послужи како повод, а за некои, најавата на владата дека ќе го забрани новогодишниот огномет не им одговараше.

Холандија воведе тринеделно делумно заклучување минатата недела бидејќи се зголеми бројот на нови случаи на инфекција.

Полицијата испука неколку истрели бидејќи „ситуацијата стана опасна по живот“, изјави за Ројтерс портпаролката на полицијата Патриша Веселс . Ова резултирало со повреди на најмалку две лица.

