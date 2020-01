Минатата недела, во центарот на Њујорк, на крстосницата на улиците „Деленси“ и „Норфолк“, десетина случајни минувачи спасуваа жена која беше прегазена и заглавена под џипот кој ја прегазил.

NBC пишува дека Германката Вероника (25) завршила под џипот, кој ја удрил додека ја поминувала улицата со торби со продукти во рацете.

Just now at Delancey and Norfolk in the Lower East Side an accident ran over a pedestrian trapping them under an SUV. Onlookers just lifted the SUV, dragging the victim out. pic.twitter.com/uq1IHcSJ9k

— help how do i change this (@colbydroscher) January 26, 2020