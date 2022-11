Стотина пукотници се слушнале попладнево во метро-станицата Шишхане во Истанбул, пишува турскиот весник „Хаберерк“.

Според турскиот весник, полицијата ликвидирала едно лице, поточно „сомнителна жена во метрото“.

Police opened fire on a suspicious woman at the Sishhane metro station in Istanbul, near the site of the terrorist attack on Istiklal Street, according to Turkish media reports. https://t.co/w1ChRVtgqs pic.twitter.com/VfUS80mP6E

— 301 Military (@301military) November 13, 2022