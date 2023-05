„Убаво е човек да се врати во Киев. Таму каде што секојдневно се штитат вредностите што ги цениме. Затоа ова е соодветно место за прославување на Денот на Европа“, напиша Фон дер Лаен на Твитер.

Таа ја поздрави одлуката на украинскиот претседател Володимир Зеленски да го одбележи 9 мај како Ден на Европа во Украина.

Претседателката на Европската комисија објави и фотографија од перонот на железничката станица во Киев, каде што ја пречека заменик-министерот за надворешни работи на Украина, Јевхен Перебијнис, пренесува Ројтерс.

