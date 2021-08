Моќниот ураган Ида удру во брегот на Луизијана. Американскиот национален центар за мониторинг на урагани објави дека ураганот се засилил до категорија 4 (од максимум 5). Ветровите во оваа категорија дуваат со брзина поголема од 240 км / ч.

Првите снимки од пустошот што го предизвикува Ида на брегот веќе се појавија на социјалните мрежи. Луѓето известуваат дека доаѓа многу силен ветер и дека нивото на морето предизвика поплава во некои делови на Њу Орлеанс, дури и во Алабама.

Некои потсетија дека освен Катрина, дури три урагани се случија во ист ден и месец, но во различни години токму во Луизијана. Катрина 29.08. 2005 година; Густав 29.08.2008 година; Исак 29.08.2012, Харви 29.08.2017. Сепак, сите ја паметат Катрина која го срамни со земја Њу Орлеанс.

Breaking: Conditions are quickly deteriorating in Grand Isle, Louisiana, as Hurricane Ida approaches the area. (Video via John Humphress) pic.twitter.com/Qxx6s3OM9X

