Украинската пратеничка Ина Совсун го критикуваше обраќањето на американскиот претседател Џо Бајден во Полска, велејќи: „Не слушнав ниту еден збор од американскиот претседател што би ме смирила, како Украинка“.

Таа го критикуваше Бајден, велејќи дека САД не направиле доволно за да и помогнат на Украина, која е под руска инвазија повеќе од еден месец.

Пратеничката Ина Совсун на својот Твитер профил напиша дека Бајден за време на говорот во Варшава не кажал „ниту еден збор“ со кој Украинците ќе се чувствуваат побезбедни.

I’ll be blunt.

I did not hear a single word from @POTUS that would make me, as #Ukrainian feel reassured that the West will help us more than doing right now (which is not enough).

I am happy he reassured Poland, but the bombs are exploding in Kyiv, and Kharkiv, not in Warsaw

— Inna Sovsun (@InnaSovsun) March 26, 2022