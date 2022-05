Жителите на Киев, главно доброволци, ја организираат својата одбрана и ќе се обидат да им се спротивстават на руските војници. На социјалните мрежи се појави видео на кое фрлаат молотов коктел врз руски тенк – од автомобил во движење.

Зад барикадите поставени за неколку дена , жителите на главниот град на Украина уверуваа дека „ќе му одржат лекција на непријателот“.

На социјалните мрежи се прошири видео на кое женска рака фрла молотов коктел од автомобил во движење врз тенк додека минува покрај него.

Во еден момент се гледа дека пламените јазици го зафатиле и ракавот на личноста која го фрлила, но таа само го истресе ракавот го изгасна огнот на јакната.

Holy shit, this is cool 🔥🔥🔥

You russkies sure you want to have a war with this nation? pic.twitter.com/aQnZDFBTDi

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) February 28, 2022