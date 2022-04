Технологијата за препознавање лица најде една од своите најстрашни примени во војната во Украина. Повеќе од 8.600 лица на загинати или заробени руски војници се скенирани во земјата откако започна инвазијата за нивно идентификување.

Украинците се залагаат за употреба на софтвер за скенирање на лицата на американската технолошка компанија „Clear AI“ како брутален, но ефикасен начин да се поттикне отпорот на инвазијата во Русија и да се обесхрабрат другите борци.

Но, некои воени и технолошки аналитичари се загрижени дека стратегијата може да го разгори гневот поради шокантната кампања насочена кон мајките на руските војници кои на никаков начин не се поврзани со воената машинерија на Кремљ.

Западната солидарност со Украина ја прави примамлива поддршката на таков радикален чин, рече Стефани Хара, надзорен истражувач во Лондон. Сепак, додаде таа, контактирањето со родителите на војниците е „класична психолошка војна“ и може да постави опасен нов стандард за идните конфликти.

Извршниот директор на Clean AI, Хоан Тон-Тат, изјави за Вашингтон пост дека повеќе од 340 службеници во пет украински владини агенции сега можат бесплатно да ја користат нивната алатка за препознавање лица кога сакаат.

Работниците во компанијата сега одржуваат неделни, понекогаш и дневни, онлајн состаноци за обука на полициски и воени службеници кои бараат пристап до алатката откако Украинците ќе видат колку информации – вклучувајќи семејни фотографии, објави на социјалните мрежи и брачен статус – можат да соберат од едно скенирање на труп.

New: Ukraine has run more than 8,600 facial recognition searches on dead or captured Russians in the 50 days since the war began, using the scans to find the soldiers’ social media profiles – and send photos of their corpses to their families back home https://t.co/B3Ztf2albb

— Drew Harwell (@drewharwell) April 15, 2022