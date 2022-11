Извршниот директор на Тесла и сопственик на Твитер, Илон Маск им порача на Американците на претстојните избори, Илон Маск, им порача на Американците на претстојните избори за Конгрес да го дадат својот глас за Републиканската партија.

Слободоумни гласачи: Поделената моќ ги спречува најлошите ексцеси на двете партии, затоа препорачувам да се гласа за Републиканците на изборите за Конгрес, имајќи предвид дека Претседателот е Демократ – напиша американскиот милијардер на Твитер.

Утре во САД се одржуваат меѓуизбори за Кингрес, на половина на претседателскиот мандат на Џозеф Бајден.

To independent-minded voters:

Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic.

— Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022