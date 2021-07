Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган изјави дека едно лице осомничено за подметнување пожари на југот на земјата е приведено.

Полицијата мораше да го обезбеди приведениот на кого локалните жители му се закануваа со линч.

на југот на Турција, каде што има познати летни одморалишта како Бодрум, Мармарис, Анталија, од минатата среда, беснеат пожари кои однесоа шест животи, додека бројот на повредени надмина 400.

🇹🇷 An alleged arsonist was detained in Manavgat, Turkey. He was reportedly spotted lighting a fire and handed over to the police. The police are trying with all their might to save the suspect from lynching@serious_war_eng pic.twitter.com/PNmvRuirev

— Serious War (@serious_war_eng) July 30, 2021