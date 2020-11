Француската полиција уапси маж кој бил забележан во центарот на Париз со мачета во рацете, изјави портпаролот на полицијата. Тој бил уапсен во хотелска соба откако претходно бил забележан на улиците на Париз.

Очевидци го пријавиле мажот во полиција, која за кратко ја блокирала областа, додаде полицискиот портпарол.

#France | Armed police have rushed to a street in #Paris following reports a man with a machete has barricaded himself inside a building. https://t.co/WkmV85tLix pic.twitter.com/UZyKZoKlKy

— Atlantide (@Atlantide4world) November 3, 2020