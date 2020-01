Иранските власти на кратко го притвориле британскиот амбасадор во Техеран, соопшти британското Министерство за надворешни работи, осудувајќи го апсењето како „грубо кршење на меѓународното право“.

Претходно агенцијата Тасним од Техеран јави дека британскиот амбасадор Роб Макер е уапсен пред универзитетот „Амир Кабир“ и дека неколку часа бил држан во притвор заради, како што наведува, поттикнување антивладини протести, пренесоа британските медиуми.

Околу 1.000 лица синоќа се собраа во центарот на Техеран барајќи ја оставката на врховниот ирански духовен лидер ајатолахот Али Хамнеи и кинејќи ги сликите на неодамна убиениот генерал Касим Сулејмани.

BREAKING: British ambassador in Iran arrested while taking photos of protests

British ambassador Robert Macaire ‘arrested in Iran accused of inciting protests’. (All he did was record some footage).

Released after several hours. https://t.co/CJvMLFnnu8

— Imam of Peace (@Imamofpeace) January 11, 2020