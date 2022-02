Канадскиот премиер Џастин Трудо презеде чекор без преседан, најавувајќи замрзнување на личните банкарски сметки на демонстрантите кои се противат на епидемиските мерки поврзани со Ковид-19.

Трудо се повика на Законот за вонредни ситуации, наведувајќи дека опсегот на овие мерки ќе биде „временски ограничен“, „разумен и пропорционален“ и дека армијата нема да биде распоредена, јавува Би-Би-Си.

Според новите мерки, банките ќе можат да ги замрзнат личните сметки на сите вклучени во протестите, без потреба од судски налог.

Breaking: Democracy has died today in Canada.

Justin Trudeau is authorizing banks to unilaterally freeze accounts of Truckers and people who support the Truckers on the basis of suspicion alone, no court order required, with legal immunity. #CanadaHasFallen pic.twitter.com/ckRwE9RsYi

— Terrence K. Williams (@w_terrence) February 15, 2022