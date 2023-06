Три лица загинаа, а најмалку 10 се повредени во денешниот утрински напад со дрон на руските сили врз украинскиот регион Одеса, јави украинската Јужна команда.

Во нападот била погодена висококатница, предизвикувајќи пожар што е изгаснат. Експлозивниот бран ги оштетил и околните станбени згради.

Руските сили користеа беспилотни летала од иранско производство во нападот врз регионот, а сите беа уништени од украинските сили, се наведува во извештајот.

The consequences of Russia's night attack on Odesa. pic.twitter.com/QH1Fm8R7OP

— UkraineWorld (@ukraine_world) June 10, 2023