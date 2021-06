Три лица загинаа, а шестмина се повредени во напад со нож денеска во германскиот град Вирцбург, јави весникот „Билд“, додавајќи дека полицијата го совладала напаѓачот, пукајќи му во ногата.

Полицијата го уапси осомничениот по „голема акција“ во која беа затворени делови од центарот на градот. Тој е идентификуван како 24-годишник од Сомалија кој живеел во Вирцбург.

#Würzburg: The male suspect in the Würzburg mass stabbing incident is reported to have been shot by responding police officers. pic.twitter.com/r59SrK4ohB

— I.E.N. (@BreakingIEN) June 25, 2021