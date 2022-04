Русија изврши ракетен напад врз јужниот пристанишен град Одеса, изјави шефот на кабинетот на украинскиот претседател Володимир Зеленски.

Украинските власти, исто така, соопштија дека ракетите погодиле воен објект и две станбени згради во градот.

#Ukraine 🇺🇦: for the first time since the start of the invasion Russian shelling hit a residential area of #Odesa, killing three civilians. pic.twitter.com/BQkmPy17ck

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) April 23, 2022