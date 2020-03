Последните информации од светските медиуми велат дека најмалку 22 лица го загубиле животот, а многумина се повредени.

Илјадници домови и фирми останаа без електрична енергија по торнадото кое го срамни со земја Нешвил, во државата Тенеси.

WATCH: Reporter describes the harrowing moment a tornado hits CBS affiliate WTVF in Nashville. “This is the inside of the tornado right now.” https://t.co/0cgp7ZMhzQ pic.twitter.com/DXUrqNvPMv

— CBS News (@CBSNews) March 3, 2020