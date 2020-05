Најмалку 80 лица загинаа кога авион на пакистанска национална компанија со 99 патници и членови на екипажот се сруши во петокот во населено место во Карачиј.

Засега се знае дека два патника преживеале, меѓу кои е и Зафар Масуд, претседател на Банката Пенџаба кој соопштил дека тој претрпел скршеници но дека е свесен и дека добро реагира.

Вториот преживеан е инженерот Мухамед Зубаир. Анадолија пренесува дека преживеале тројца патници, но дека не е прецизирано кој е третиот.

Зубаир рекол дека пилотот се обидел да слета кога накратко авионот го допрел дното, после што полетал. После 10 минути пилотот ги известил патниците дека ќе се обиде да слета повторно, а потоа авионот паднал при допир на пистата.

Вели дека го откопчал сигурносниот појас и тргнал кон светлото, а потоа скокнал три метри.

Миран Јусуф, портпарол на Министерството за здравство, изјавил дека досега 66 тела се извлечени од местото на несреќата, не наведувајќи деа станува збор за патници или жители на населението каде што се срушил авионот.

#PIAPlaneCrash : Muhammad Zubair survived miraclously in #PIA_Plane_Crashed speaks with media. Praying for his quick recovery. pic.twitter.com/K75TeC5aF6

— Ijaz Malik (@Ijazmalik101) May 22, 2020