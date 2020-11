На социјалните мрежи се појави снимка синоќешниот организиран терористички напад во Виена, Австрија во кој загинаа најмалку три лица, а 17 се повредени.

На видеото се гледа како еден од напаѓачите поминува покрај човек, пука кон него и заминува. Набргу потоа, напаѓачот се враќа и го „довршува“ раниот млад човек.

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK

— ערוץ 20 (@arutz20) November 2, 2020