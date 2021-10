Неверојатни сцени на средношколски фудбалски натпревар во САД. Неколку истрели на трибините го прекинаа натпреварот на американскиот фудбал помеѓу средните училишта Вигор и Вилијамсон, а за жал има и жртви .

Четири лица се повредени, а едно од нив е во животна опасност. Инцидентот се случи на западната порта на стадионот, непосредно пред крајот на натпреварот.

The field has cleared shots fired in the stands at the Vigor vs Williamson game. pic.twitter.com/7TqsNjOk6P

— Jeff Martin – Catapult (@Jeff_XOS) October 16, 2021