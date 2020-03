Во турскиот Парламент имаше тепачка поради турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган.

Пратеникот Енгин Озкоч претходно го критикуваше претседателот Ердоган за непочитување на војниците убиени во Сирија.

Десетици пратеници учествуваа во тепачката.

Обвинителството покрена истрага за навредувањето на претседателот.

Ова не е прв пат да има тепачка во турскиот Парламент. Масовни тепачки се случија и во 2017 и 2018 година.

Punches thrown in #Turkey's Parliament after President #Erdogan raised the rhetoric by accusing the main opposition party of treachery and betrayal to the nation. pic.twitter.com/MU9MMwl3n1

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) March 4, 2020