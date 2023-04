Православните верници денеска присуствуваа на церемонијата на Светиот оган на Велика Сабота пред Велигден, „празникот на празниците“ во црквата Свети гроб.

Овој древен ритуал предизвика тензија кај израелската полиција и годинава, како и лани, бидејќи бројот на верници кои можат да влезат во црквата е ограничен на 1.800, а некогаш имало и до 10.000.

Погледнете го ова вознемирувачко видео со тепачка меѓу верниците и полицијата.

⚡️#BREAKING Zionist regime forces assaulted the christians celebrating the “Sabbath of Light” in Jerusalem and blocked their entry to the Church of the Holy Sepulchre.

Christians and muslims in the occupied holy land share a common enemy, this brutal occupation. pic.twitter.com/CeilCYF4L9

— War Monitor (@WarMonitors) April 15, 2023