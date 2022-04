Две лица загинаа, а осум се повредени во пукотница вечерва во центарот на Тел Авив, соопшти болницата.

Израелската амбуланта соопшти дека тоа се случило во улицата Дизенгоф, полна со луѓе на место на кое има неколку барови и ресторани и на неколку други места околу центарот на градот.

This is what is happening on the streets of Tel Aviv right now. Insane. pic.twitter.com/r2wXJb4ixU

