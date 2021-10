Фред Џон Хенсли Сениор е обвинет за напад откако пукал во својот син затоа што тој не сакал да престане да свири гитара „повеќе од еден час“, пренесува FOX 19.

Во кривичната пријава наведено е дека 79-годишниот маж од Охајо е обвинет „врз основа на полициска истрага, вклучително и усна изјава на осомничениот“.

Fred Jon Hensley Sr. was charged with felonious assault after he shot his son with a pistol because he would not stop playing his guitar,” police wrote in a complaint. Hensley said he meant to shoot the guitar.https://t.co/cdM5xQpGEB

https://t.co/Bts1krVM0Y

— WTVY News 4 (@WTVYNews4) October 25, 2021