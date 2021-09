На социјалните мрежи се појави видео на кое се гледа талибанците како ја уништуваат тврдината Грешк во провинцијата Хелманд, бидејќи се коси со нивните толкувања на исламот.

Според зборовите на еден граѓанин на Хелманд, тврдината е урната наводно за да ѝ отстапи место на изградба на медреса или верско училиште во тоа подрачје.

Градот Грешк, изграден е околу тврдината по течението на реката Хелманд. Тврдините биле под британска власт во време на англо-авганистанската војна во 19 век.

Тврдината, според преданијата, е место каде Тимур, основачот на Тимурското царство кое го опфаќало денешен Авганистан, Иран и централна Азија, еден од најголемите воени лидери и тактичари во историјата останал без нога.

Најголемото злосторство против светското културно наследство талибанците го направија над величествените статуи на Буда од Бамијан.

A friend from Helmand sent me a message:

The Taliban are destroying the historic Greshk Fortress in our district and building a religious school in its place. This is the fort where Timur lost his leg. and it was used to guided Ahmadshah Durani empire’s army, but now… pic.twitter.com/cWKIQoxcsG

— Ahmad Rayed🇨🇦🇦🇫 (@AhmadRayed5) September 16, 2021