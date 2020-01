Во силниот земјотрес што денеска ја погоди Источна Турција најмалку четири лица ги загубија животите, соопшти министерот за внатрешни работи Сулејман Сојлу.

WATCH: Strong earthquake in eastern Turkey causes several buildings to collapse; no word on casualties pic.twitter.com/v1UGZIhTFN — BNO News (@BNONews) January 24, 2020

Се надеваме дека нема да има други жртви. Според сегашните информации загинати се четири лица – двајца во Елезиг и двајца во Малатија, изјави Сојлу.

Земјотресот, со интензитет од 6,8 степени по Рихтеровата скала, го погоди градот Елазиг во 20:55 часот по локално време. Неколку згради се целосно урнати и во моментов трае потрагата по евентуално затрупани под урнатините.

Земјотресот бил почувствуван во околните градови, па дури и на делови на северот на Сирија и Ирак.

Земјотресот регистриран во емисија во живо:

