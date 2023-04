Уривањето предизвика пожар што ги комплицираше спасувачките напори, изјавил градоначалникот на Марсеј, Беноа Пајан. Две други соседни згради делумно се урнале.

„Треба да се подготвиме за тешка ситуација, денес би можеле да имаме жртви“, рекол Пајан, додавајќи дека пет од шестмината повредени се во релативно тешка состојба во болница.

JUST IN – Building collapse that sounded like a huge explosion reported in the southern French port city of Marseille

pic.twitter.com/jXsR67abkx

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 9, 2023