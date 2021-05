Данската тајна служба ѝ помогна на Американската агенција за национална безбедност (НСА) да ги шпионира европските лидери, откри заедничка истрага на европските медиуми, а претседателот на САД Џо Бајден, бил добро информиран за тоа, рече Едвард Сноуден.

Меѓу шпионираните лица се и германската канцеларка Ангела Меркел и германскиот претседател Франк-Валтер Штајнмаер, откри истрага на медиумите, а пренесе РТ.

Дека САД не ги шпионираа само своите граѓани, туку и странските лидери, првпат излегоа на виделина во 2013 година благодарение на свиркачот Едвард Сноуден, кој беше вработен во американската НСА, но новинарите дури сега добија пристап до извештаите со детали.

Извори на тајните служби ги пренеле информациите на тим кој вклучува дански, шведски и норвешки радиодифузери (ДР, СВТ и НРК), како и францускиот весник Ле Монд и германските јавни радиодифузери ГДР и ВДР.

Детали од истрагата покажуваат дека политичари од Германија, Шведска, Норвешка, Холандија, Франција, па дури и данското министерство и индустрија биле мета на американската НСА, на која и помагала данската тајна служба.

Сноуден кој ги откри сите тајни на НСА додека Бајден беше потпретседател на Соединетите држави, вели дека сегашниот американски претседател е добро информиран за прислушкувањето.

„Бајден е добро подготвен да зборува за ова кога ќе ја посети Европа, со оглед на тоа дека е длабоко вмешан во скандалот.Треба да има експлицитно барање за целосно јавно објавување не само од Данска, туку и од нивниот постар партнер“, објави Сноуден на Твитер.

Biden is well-prepared to answer for this when he soon visits Europe since, of course, he was deeply involved in this scandal the first time around.

There should be an explicit requirement for full public disclosure not only from Denmark, but their senior partner as well. https://t.co/TJL7gr6dy8

— Edward Snowden (@Snowden) May 30, 2021