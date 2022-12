Три лица загинаа денеска по пукотница во центарот на Париз, соопштија обвинителите.

Осомничениот, 69 годишен маж пукал во 10-та област на градот и притоа убил три лица, а други повредил.

Според градоначалничката на округот, Александра Кордебард, мажот пукал во курдски центар, како и во ресторан и фризерски салон.

На социјалните мрежи се појави видео за кое се тврди дека прикажува дел од денешниот напад во Париз.

What we know about the attack that caused the death of threein Paris.

Today around 11:50 am, a 69 years old French national targeted people on the street and in shops in Paris.

The attack occured in the 10th "arrondissement" of the French capital near a Kurdish cultural center. pic.twitter.com/W7N2INm9OO

